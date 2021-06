Porsche Soundtrack My Life udźwiękowi nasze samochodowe życie

Źródło: Porsche

Serwis Autoblog poinformował o nietypowym systemie audio, który koncern Porsche planuje wdrożyć do swoich aut. Firma w ramach prototypowego narzędzia Soundtrack My Life wykorzystała algorytmy sztucznej inteligencji, aby w czasie rzeczywistym analizować takie parametry jak przyspieszenie, aktualna prędkość oraz siły odśrodkowe działające na pojazd i na ich podstawie komponować muzykę.

Soundtrack My Life nie będzie jednak bazować na predefiniowanych, pełnoprawnych utworach muzycznych bądź piosenkach strumieniowanych z serwisów muzycznych pokroju Spotify. Inżynierowie dźwięku przygotowali autorskie sample, i to na ich podstawie algorytm w czasie rzeczywistym złoży bieżącą linię melodyczną. Zupełnie tak, jakby w aucie siedział osobisty DJ obserwujący nasz styl jazdy i komponował do niego spersonalizowaną ścieżkę dźwiękową. Rolą kierowcy będzie jedynie wybranie preferowanego stylu muzycznego.

Kompleksowość tego, co dociera do uszy jest bezpośrednio powiązana z tym, jak prowadzisz auto. Jak szybko jedziesz, jak dynamicznie przyspieszasz i hamujesz – tłumaczy Norman Friedenberger z Porsche.

Według pomysłodawców Soundtrack My Life taki inteligentny system dźwiękowy pozwoli tworzyć niepowtarzalne doświadczenia. Każda podróż będzie różnić się od siebie w warstwie muzycznej ze względu na specyfikę generowania utworów. Nawet jeśli będziemy pokonywać dzień w dzień tę samą trasę, do naszych uszu będą docierały inne dźwięki, dopasowane do aktualnej sytuacji na drodze.

To jest to, co dla kierowcy będzie najbardziej ekscytujące. Za każdym razem będą doświadczać innej ścieżki dźwiękowej. Ten format pozwoli tworzyć znacznie dłuższe doświadczenia odsłuchowe, od trzech do pięciu razy dłuższe niż w przypadku muzyki linearnej – twierdzi Friedenberger.

Na obecnym etapie rozwoju Soundtrack My Life funkcjonuje wyłącznie w formie prototypu i przedstawiciele Porsche nie zdradzają, kiedy system może trafić do powszechnej dystrybucji. Rozwiązanie tego typu z pewnością odmieniłoby segment car audio, ale równie dobrze sprawdziłoby się także w innych branżach, m.in. w sektorze gier komputerowych.