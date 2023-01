Portal Games dostarczy wiele gier planszowych w 2023 roku. Wśród nich Stranger Things, Mindbug i Dead by Daylight

fot. Portal Games

Podczas wydarzenia Portalcon 2023 firma Portal Games ujawniła swoje plany na najbliższych 12 miesięcy. Dostarczą oni na rynek przynajmniej 17 zróżnicowanych gier planszowych, wśród których znajdą się między innymi takie pozycje jak Stranger Things na podstawie popularnego serialu Netflixa, inspirowane grami Dead by Daylight i Assassin's Creed: Brotherhood of Venice, kieszonkowa karcianka Mindbug czy nagradzane, kooperacyjne Too Many Bones, którego przedsprzedaż wystartowała równocześnie z zapowiedzią.

Z pełną listą zapowiedzianych produkcji możecie zapoznać się w poniższej galerii. Znalazła się w niej również planszówka Thorgal: The Board Game, która w marcu doczeka się startu kampanii crowdfundingowej.

Portal Games - nadchodzące gry planszowe

Aeon's End: Outcasts

Poniżej możecie zapoznać się z krótkimi opisami poszczególnych planszówek.

Listy z zaświatów to 15-minutowa gra towarzyska dla dwóch drużyn, które odgadują hasła odpowiadane przez graczy-media.

Brian Boru – zadaniem graczy jest zjednoczenie Irlandii wykorzystując w tym celu siłę, przebiegłość i małżeństwo. Wszystko to realizowane jest z wykorzystaniem zestawów kart, które wędrują między grającymi.

Niezbadana planeta to gra dla od 1 do 6 graczy, w której będą oni dbać o stworzenie jak najlepszej planety, wykorzystując w tym celu kafelki, do których dostęp reguluje sprytny podajnik.

Age of Steam: Edycja Deluxe to polskie wydanie kolejowego klasyka autorstwa Johna Bohrera i Marina Wallace’a, w którym gracze zarządzają przedsiębiorstwami budującymi sieć połączeń kolejowych.

Woodcraft pozwala grającym wcielić się rolę cieśli, którzy prowadzą rywalizujące ze sobą warsztaty, zbierają drewno i wykonują towary dla klientów.

Wilki są bezlitosną grą z zacięciem logicznym i rozgrywką, która może przypaść do gustów fanom Fotosyntezy.

Crescent Moon jest produkcją typu area-control dla czterech lub pięciu graczy. Każda z piećiu dostępnych postaci ma własne cele do spełnienia, unikalne działania oraz specjalne moce, które wpływają na przebieg gry.

Ahoj to nowość od twórców Root, Fort i Oath, tym razem osadzona w świecie morskich przygód.

Zombicide: Żywi i Nieumarli przenosi zmagania z zombie do mitologicznego Dzikiego Zachodu. Planszówka oferuje nowe typy Ocalałych oraz mnóstwo żywych trupów do zniszczenia i nowe mechaniki.

Stranger Things pozwoli graczom wcielić się w mieszkańców Hawkins i stanąć do walki z Demogorgonem. To kooperacyjna planszówka autorstwa eksperta od tego typu rozgrywki, Roba Daviau.

Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice jest kooperacyjną grą planszową, której akcję osadzono w samym sercu Włoszech. Kampania składa się z 26 „wspomnień” z Wenecji, a gracze będą mieli okazję pokierować zabójcami o różnych zdolnościach.

Dead by Daylight przenosi rozgrywkę znaną z gry wideo na grunt planszówek. Zespół czterech Ocalałych stara się przetrwać starcie z potężnym, nadprzyrodzonym Zabójcą.

Aeon’s End: Outcast to najnowsza polska odsłona popularnej serii, która kontynuuje system ekspedycji wprowadzonym w Nowym Początku.

Shards of Infinity – rasowa gra karciana dla fanów kombosów. Zabawa łączy niezrównany poziom strategii i mnóstwo opcji dla graczy w małym, niepozornym pudełku.

Mindbug opisywane jest jako kieszonkowa gra karciana, a za jej stworzenie odpowiada twórca niezwykle popularnego Magic: The Gathering.

Too Many Bones to nagradzana kooperacyjna gra fantasy typu dungeon-crawler, która przeznaczona jest dla 1-4 graczy. Na grających czeka 100 unikalnych kości umiejętności oraz szereg zróżnicowanych klas do wyboru.

Trickerion – strategiczna eurogra, której akcję osadzono w fikcyjnej, steampunkowej metropolii.