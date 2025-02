Thunderbolts* na nowym zdjęciu. Aktor: "zadbali o to, żeby mój hełm nie wyglądał jak końcówka..."

Źródło: Marvel

Do polskich kin lada moment wejdzie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, a i promocja Thunderbolts* nabiera rozpędu. Empire opublikowało kolejne zdjęcie z filmu, które przedstawia część postaci, które będą musiały ze sobą współpracować, żeby nie tylko wykonać zadanie, ale też po prostu przetrwać. Pośród nich ten, który interesuje Was najbardziej, czyli Bob.

Ta postać z Thunderbolts* może marnie skończyć

Thunderbolts* na nowym zdjęciu

Na zdjęciu widać U.S. Agenta, Yelenę Belovę, Ghost i Boba. Każda postać wyjęta z innej bajki. W jakim obecnie miejscu znajduje się młodsza siostrzyczka Czarnej wdowy, w którą wciela się Florence Pugh?

To osoba, która kompletnie różni się od tego, co możesz podejrzewać na jej temat. Dochodzi do siebie po wieloletnich, traumatycznych wydarzeniach. Jak to wpływa na człowieka?

O wiele mniej głębokie przemyślenia miał Wyatt Russell wcielający się w U.S. Agenta, którego poznaliśmy w Falconie i Zimowym żołnierzu.

Wyglądamy zaje******, a muszę przyznać, że ostatnim razem wcale nie wyglądałem zaje******. [Tym razem] zadbali o to, żeby mój hełm nie wyglądał jak końcówka penisa.

