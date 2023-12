Potwór z Gyeongseongu - zwiastun koreańskiego serialu Netflixa. 1945 rok, eksperymenty i monstra

fot. Netflix

Potwór z Gyeongseongu na papierze ma być horrorem historycznym, bo fabuła osadzona w 1945 roku w jakimś stopniu ma odwoływać się do prawdziwych wydarzeń i łączyć je z fikcją. Pełny zwiastun pokazuje, że tytułowy potwór (lub potwory?) to nie jest metaforyczna nazwa, a najwyraźniej efekt jakichś wojskowych eksperymentów. Trailer sugeruje, że nie zabraknie akcji, efektów specjalnych i tajemnicy do rozwiązania. Po tak wielu hitach z Korei Południowej, jak m.in Sweet Home oraz Squid Game zainteresowanie tym tytułem na pewno nie będzie małe.

Potwór z Gyeongseongu - zwiastun

Potwór z Gyeongseongu - fabuła, obsada, produkcja

Potwór z Gyeongseongu to thriller rozgrywający się w czasie wojny w 1945 roku. Akcja ma miejsce w wiosnę. Dwoje młodych ludzi walczy z tytułowym potworem, stworzonym z ludzkiej chciwości.

Jak zapowiada Netflix, "wszystkie tropy prowadzą do szpitala w Gyeongseongu, gdzie znajdowały się potwory i ludzie".

Do obsady serialu należą: Park Seo-joon, Han So-hee, Soo Hyun, Kim Hae-sook, Jo Han-chul, Claudia Kim i Wi Ha-joon. Produkcję wyreżyserował Jeong Dong-yun. Scenariusz został napisany przez Kanga Eun-kyunga.

Ten projekt będzie podzielony na dwie części. Pierwsza pojawi się 22 grudnia 2023 roku.