Powalający ceną 49-calowy monitor dla fanów wyścigów i szerokich horyzontów…

fot. AGON by AOC

Porsche Design AOC AGON PRO PD49 to niezły gigant w świecie monitorów biurkowych – jego 49-calowy ekran Double QHD o proporcjach 32:9 oferuje niesamowitą rozdzielczość 5120x1440 pikseli, co odpowiada dwóm połączonym monitorom 27-calowym Quad HD. Ale to nie wszystko. Dzięki zaawansowanej matrycy QD-OLED monitor charakteryzuje się odświeżaniem na poziomie 240 Hz i niespotykanie niskim czasem reakcji – tylko 0,03 ms GtG.

fot. AGON by AOC

Monitor Porsche Design AOC AGON PRO PD49 przenosi jakość obrazu na zupełnie nowy poziom. Technologia OLED zapewnia niesamowity kontrast, a dzięki zastosowaniu kropek kwantowych (QD – Quantum Dot) monitor osiąga maksymalną jasność 1000 nitów. Dodatkowo certyfikacja VESA DisplayHDR True Black 400 gwarantuje, że czernie będą naprawdę głębokie. To idealny wybór zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów pracujących z kolorem.

Nie można nie wspomnieć o wyjątkowym wzornictwie PD49, który nawiązuje do sportowych samochodów Porsche. Podstawa wykonana z piaskowanego aluminium przypomina felgi i kierownicę sportowego auta, a tył monitora inspirowany jest grillem chłodnicy Porsche 911. Design dopełniają specjalne menu ekranowe OSD i charakterystyczne logo marki.

fot. AGON by AOC

Porsche Design AOC AGON PRO PD49 to nie tylko piękny design i obraz, ale także funkcjonalność. Monitor wyposażony jest w złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C z Power Delivery 90 W, koncentrator USB, port RJ-45 oraz przełącznik KVM. Funkcjonalność Picture by Picture umożliwia łatwą pracę z wieloma źródłami obrazu.

fot. AGON by AOC

Ten wyjątkowy sprzęt można już nabyć w salonach Porsche Design, na stronie www.porsche-design.com oraz w wybranych sklepach, w sugerowanej cenie 2199 €, czyli aż 9500 zł. Porsche Design AOC AGON PRO PD49 to nie tylko urządzenie, to prawdziwe dzieło sztuki w wyjątkowy sposób łączące design i technologię, co zostało docenione wyróżnieniami iF Design Award 2023 oraz Red Dot Award: Product Design 2023.