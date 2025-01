UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Ostatnimi czasy Netflix bardzo często korzysta z możliwości podzielenia sezonu serialu na dwie części. W przypadku jednego z ich największych hitów, Stranger Things, 4 sezon został podzielony – pierwsze siedem odcinków ukazało się w maju, zaś dwa finałowe na początku lipca 2022 roku. Według plotek, ten sam los ma spotkać 5 sezon, który ukaże się już w tym roku.

Produkcja 5. sezonu Stranger Things zakończona. Tak aktorzy wyglądali na planie

Stranger Things 5 – fabuła, obsada, data premiery

Szczegóły fabularne 5 sezonu pozostają nieznane. Wiadomo, że nastąpi przeskok czasowy o rok względem wydarzeń z 4 sezonu. Zakończył się on sceną, w której Vecna otworzył bramę do Upside Down, co doprowadziło do masowych zniszczeń w Hawkins.

W nowym sezonie powrócą aktorzy znani z poprzednich odsłon serialu – Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer i Charlie Heaton. Dołączą też nowi aktorzy: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux i Linda Hamilton.

Data premiery piątego sezonu Stranger Things nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale według przecieków ma być to tegoroczna jesień, a konkretniej 27 listopada. Pierwsze cztery sezony są dostępne do obejrzenia na platformie Netflix.

