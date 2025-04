Z Archiwum X - Gillian Anderson zagra w reboocie? Reżyser już z nią rozmawiał

fot. Fox

Promując Grzeszników, Ryan Coogler nie ucieknie od tematu Z Archiwum X. To właśnie on odpowiada za wyczekiwany reboot kultowego serialu. W podcaście Last Podcast on the Left potwierdził, że prace nad nową wersją trwają, a on sam miał już okazję porozmawiać na ten temat z Gillian Anderson. Czy to oznacza, że jest szansa na jej powrót do uniwersum?

- Jest niesamowita. Trzymam kciuki.

Warto wspomnieć, że Gillian Anderson już wcześniej wypowiadała się na temat zaangażowania Cooglera w projekt. Nazwała go "geniuszem" i dodała, że nie wyobraża sobie lepszej osoby do realizacji nowej wersji serialu.

Z Archiwum X - Ryan Coogler o reboocie

Reżyser przyznał, że nie może doczekać się swojej wersji Z Archiwum X. Zapewnił również, że "jeśli wykonają dobrze swoją robotę", część odcinków będzie naprawdę przerażająca. Ma nadzieję, iż nowa produkcja przyciągnie zarówno oddanych fanów oryginału, jak i widzów niezaznajomionych z tym uniwersum.

Z Archiwum X to kultowy serial sci-fi, który doczekał się dziewięciu sezonów emitowanych w latach 1993-2002. Data premiery wersji Ryana Cooglera jest jeszcze nieznana.

Z Archiwum X - gościnne występy

