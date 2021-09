Powieściowy debiut Quentina Tarantino w sprzedaży

Marginesy

Nakładem wydawnictwa Marginesy ukazała się książka Quentina Tarantino pt. Pewnego razu w Hollywood. Jest to powieściowy debiut słynnego filmowca.

Kto oglądał ostatni film Quentina Tarantino Pewnego razu... w Hollywood, musi przeczytać tę książkę, bo nie jest ona scenariuszem do filmu. Jest powieścią, której nie sposób odłożyć, ale też dzięki której dostaniemy odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania, jakie pojawiły się po seansie.

Czy Cliff Booth rzeczywiście zamordował swoją żonę? Czy tylko ją? Jak zdołał pokonać Bruce’a Lee? Z czego wynika chwiejność emocjonalna Ricka Daltona? A kto nie oglądał filmu, przeczyta przewrotną, wzruszającą, ale i brutalną opowieść o nieistniejącym już Hollywood.

Pierwsza powieść Tarantino dopowiada to, co w filmie pozostaje niedopowiedziane. Kreuje nowe wątki, pogłębia postaci, a przede wszystkim pokazuje ogromną miłość autora to kina ówczesnego okresu i związanego z nim środowiska.

Pewnego razu w Hollywood liczy 432 strony.