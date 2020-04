Powrót do przyszłości - Bob Gale wyjaśnia niejasność z filmu pod wątkiem Jamesa Gunna

Na Twitterze trwa akcja #FivePerfectMovies. Od jakiegoś czasu także filmowcy publikują swoje propozycje idealnych filmów. James Gunn na swojej liście prócz Chinatown i Rashomona, na pierwszym miejscu zamieścił Powrót do przyszłości. Zauważył jednak, że perfekcyjny film, może różnić się od ulubionego, choćby brakiem błędów logicznych od początku do końca. W przypadku Powrotu do przyszłości wyraził jedną wątpliwość.

James Gunn wspomniał o pewnej dziurze fabularnej, która dotyczy tego, dlaczego rodzice Marty'ego, nie pamiętają go po latach.

Powrót do przyszłości może być niedoskonały (dlaczego mama i tata nie pamiętają Marty'ego?) Ale nadal twierdzę, że jest to idealny film, ponieważ wciąż można to wytłumaczyć (czas chroni się sam przed rozpadem itp.). A może sam sobie to wypieram. Kto wie.

Wątek Jamesa Gunna skomentował nawet Chris Pratt, gwiazda filmowych Strażników Galaktyki. Wyjaśnił sytuację najlepiej, jak sam to rozumie:

Może pamiętają go nie jako Marty'ego, ale jako Calvina? Kiedy Marty wraca do współczesności w 1985 roku, minęły lata, odkąd jego rodzice byli w stanie zauważyć podobieństwo miedzy ich synem, a dzieciakiem z liceum 20 lat wcześniej.

Okazuje się, że Pratt ma rację. Bob Gale, scenarzysta filmu także wziął udział w dyskusji i zamknął ją ostatecznie stwierdzając, że George i Lorraine znali Marty'ego przez osiem dni w wieku 17 lat, a nawet nie widzieli go codziennie. Po latach zwyczajnie mogli zapomnieć dokładny wizerunek dzieciaka, który sprowokował ich pierwszą randkę.

Prosiłbym każdego, aby pomyślał o swoich dniach spędzonych w liceum i zadał sobie pytanie, jak dobrze pamięta dziecko, które mogło być w ich szkole choćby przez semestr. Lub kogoś, z kim się spotkali tylko raz. Jeśli nie masz zdjęcia, po 25 latach prawdopodobnie miałbyś tylko jego mgliste wyobrażenie.

Dla rodziców Marty'ego rzeczywiście jedyną zabawną rzeczą mogłoby być spotkanie kogoś o imieniu Calvin Klein. Nawet gdyby stwierdzili, że był podobny do ich syna, takie sytuacje się zdarzają i odnajdujemy podobieństwo naszych znajomych lub dzieci z kimś z liceum.