Powrót do przyszłości - powstanie 4. część? Producent krótko: pier****ie się

W czasach, w których na każdym kroku są ogłaszane nowe sequele i rebooty, nawet dekady po premierze ostatniego filmu, jest jedna produkcja, która jeszcze żadnego nie dostała, choć fani często o nią pytają. Chodzi oczywiście o Powrót do przyszłości. Do tej pory to reżyser Robert Zemeckis wielokrotnie podkreślał, że taki film nie powstanie. Teraz jednak do dyskusji dołączył również scenarzysta i producent Bob Gale.

Powrót do przyszłości - czy powstanie 4. część?

Ludzie zawsze pytają: kiedy nakręcicie Powrót do przyszłości 4? I zawsze odpowiadamy: pier****ie się. I możesz mnie zacytować – powiedział Bob Gale w rozmowie z Collider.

Bob Gale wyjaśnił, że choć miłość fanów do serii zainspirowała kolejne sequele, a nawet musical, to nie widzi potrzeby, by nakręcić kolejne.

Powrotu do przyszłości Zrobiliśmy trzy wspaniałe filmy, a ludzie ciągle prosili o więcej. Więc zrobiliśmy jeszcze musical, na którym Chris [Lloyd] i Lea [Michelle] byli kilkukrotnie i chcemy zabrać go w świat.

Co więcej, Bob Gale już w 2015 roku podkreślił, że żaden remake ani sequel nie zostanie nakręcony, póki on i Robert Zemeckis żyją. To oznacza, że 4. część Powrotu do przyszłości nie powstanie.

Powrót do przyszłości - ekranizacja musicalu

Warto jednak wspomnieć, że wcześniej Robert Zemeckis powiedział, że nie miałby nic przeciwko temu, by zekranizowano musical. Wspomniał o tym w podcaście Happy Sad Confused Podcast. Wysłał nawet propozycję do Universal, ale jego zdaniem nie byli zainteresowani i niewiele już może zrobić w tej sprawie.

Producentami Chciałbym nakręcić Back to the Future: The Musical. Tak jak [Mel Brooks] zrobiła z. Chciałbym to zrobić. Myślę, że byłoby to wspaniałe.

