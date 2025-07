Zapomniane Evolve miało dostać sequel. Zobacz grafiki ze skasowanej gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 2K Games

Po początkowym zainteresowaniu w 2015 roku grą Evolve, produkcja szybko zaczynała tracić graczy. Próby reanimacji nie przyniosły spodziewanego skutku, ale to nie przeszkadzało Turtle Rock Studios w rozpoczęciu prac nad kontynuacją. Ujawnił to jeden z artystów, który w przeszłości miał okazję pracować nad pierwszą częścią, a do sieci trafiło kilka grafik.

Co ciekawe, rozwój Evolve 2 rozpoczął się tuż po wypuszczeniu pierwszej części na rynek. Projekt miał znajdować się w fazie pre-produkcji, czyli kluczowym etapie, w którym powstają pierwsze szkice i grafiki koncepcyjne, a także plany dotyczące gry. Ostatecznie jednak nigdy nie udało się tego etapu opuścić i po kilku miesiącach podjęto decyzję o przeniesieniu całej produkcji do kosza. Na taki krok zdecydowano się przede wszystkim z uwagi na komercyjną porażkę Evolve.

Evolve 2 - grafiki koncepcyjne

Poniższe grafiki przedstawiają kilka lokacji, które prawdopodobnie mielibyśmy okazję eksplorować w grze. Na jednej z nich widzimy również grupę bohaterów.