Powrót Jedi - plakat z okazji 40. rocznicy. Powrót do kin

Podczas panelu na Star Wars Celebration opublikowano plakat celebrujący 40. rocznicę widowiska Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Z tej okazji też w wielu krajach świata film powróci do kin już 28 kwietnia 2023 roku. Na ten moment nie mamy informacji, czy trafi również na polskie ekrany.

Powrót Jedi - plakat

Autorem grafiki przygotowanej specjalnie na Star Wars Celebration jest Matt Ferguson.

fot. Matt Ferguson

Powrót Jedi to wielki finał historii Anakina Skywalkera, który stał się Darthem Vaderem. W tej opowieści obserwujemy co doprowadza do jego odkupienia, do którego dochodzi podczas epickiej bitwy o Endor, w której flota Rebelii zmierzyłą się z okrętami Imperium i działającą drugą Gwiazdą Śmierci. Przez wiele lat był to też wielki finał Gwiezdnej Sagi zanim po dekadach nie zdecydowano się na jej kontynuację w formie superprodukcji Przebudzenie Mocy.

W kwestii liczb to Powrót Jedi zebrał na całym świecie 475,1 mln dolarów przy budżecie w wysokości zaledwie 32,5 mln dolarów.