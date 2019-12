Powstała sztuczna inteligencja wyspecjalizowana w prowadzeniu gier RPG

Kiedy inżynierowie OpenAI po raz pierwszy udostępnili algorytm GPT-2, do sieci trafiła jego okrojona wersja. To oprogramowanie do rozpoznawania i analizy tekstu było bowiem tak skuteczne, że obawiano się o to, iż ktoś może wykorzystać je w niewłaściwy sposób, na przykład do szerzenia fake newsów. I choć upubliczniony algorytm GPT-2 nie był doskonały, wiele osób dostrzegło w nim spory potencjał.

W tym gronie znalazł się m.in. Nick Walton z Brigham Young University, który wykorzystał program do stworzenia prostej tekstowej gry przygodowej prowadzonej przez sztuczną inteligencję. Pierwsza wersja była prosta i ułomna – system generował opisy sytuacji, z którą musi zmierzyć się gracz, a następnie generował kilka opcji rozwiązania danej sceny. Opowieść prowadzona przez AI Dungeon nie była spójna, a przedstawiane opcje nie zawsze odwzorowywały to, co naprawdę chciał zrobić gracz. Sytuacja zmieniła się w momencie wypuszczenia AI Dungeon 2, gry bazującej na nieokrojonej wersji GPT-2, która niedawno została udostępniona przez twórców.

Zespół Nicka Waltona postanowił w pełni wykorzystać potencjał tej sztucznej inteligencji i wprowadził spore zmiany do swojej produkcji. AI Dungeon 2 nie tylko pozwala wybrać bohatera, w którego się wcielimy czy świat do eksploracji, umożliwia także prowadzenie akcji dokładnie tak, jak sobie tego życzymy. Zniknęły opcje do wyboru, po każdym opisie to gracz decyduje, jak zareagować, wpisując w okienko dialogowe to, co chce zrobić. W ten sposób powstał wysoce zaawansowany algorytm erpegowego mistrza gry, który pozwoli rozegrać nieskończoną liczbę unikalnych przygód. Każde kolejne podejście do AI Dungeon 2 będzie inne, gdyż algorytm na bieżąco analizuje nasze działania i decyduje, jaki wpływ mają na świat oraz bohaterów niezależnych.

Oprogramowanie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że twórcy aplikacji musieli zdjąć je ze strony, aby nie generować wysokich kosztów utrzymania hostingu związanych ze ściąganiem ogromnych ilości danych. W związku z tym aby wejść w posiadanie gry, należy pobrać ją za pośrednictwem torrenta, instrukcję uruchomienia produkcji znajdziemy na jej oficjalnej stronie.

AI Dungeon 2 nie jest doskonała i ma swoje wady, ale działa znacznie lepiej niż pierwsza odsłona. Ujawnia przy okazji gigantyczny potencjał technologii sztucznej inteligencji. Kto wie, być może w przyszłości algorytmy tego typu zostaną w pewnym stopniu zaimplementowane w mainstreamowych produkcjach np. do generowania zadań pobocznych w grach RPG.