Cameo w Kapitanie Ameryka 4. Jakie postacie się pojawiają w epizodzie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat już na ekranach kin. News zawiera spoilery dla każdego, kto chce poznać różne detale filmu i komu zdradzanie tajemnic nie przeszkadza.

Cameo w Kapitanie Ameryka 4

Przede wszystkim pojawia się Liv Tyler jako Betty Ross, córka prezydenta Thaddeusa Rossa. To powrót aktorki do roli w MCU – wcześniej zagrała ją w filmie The Incredible Hulk z 2008 roku. Widzimy ją tylko w jednej scenie. Miała mieć ich więcej, ale wprowadzono sporo zmian w fabule i zostały one wycięte.

Drugim cameo jest Bucky Barnes – Sebastian Stan powraca jako Zimowy Żołnierz. Jego występ jest krótki, ale sugeruje coś istotnego dla jego roli w nadchodzącym Thunderbolts*. Scena rozgrywa się w szpitalu po finałowej bitwie przy wyspie Tiamuta (pozostałości Celestiala z Eternals). Bucky przypomina Samowi, że jest godny miana Kapitana Ameryki. Mówi mu wówczas, że Steve dał ludziom kogoś, w kogo mogą wierzyć, a Sam – kogoś, kogo mogą naśladować. Wilson zażartował, że brzmi to, jakby osoby piszące przemowy przygotowały mu ten tekst, a Bucky to przyznaje. Wygląda więc na to, że plotka o tym, iż Bucky w Thunderbolts* będzie prowadzić kampanię polityczną o miejsce w Kongresie Stanów Zjednoczonych, może być prawdziwa.

