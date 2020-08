Powstały limitowane konsole Xbox One X inspirowane Wonder Woman 1984

Warner Bros

Microsoft przyzwyczaił nas do tego, że premiery głośnych gier świętuje limitowanymi edycjami konsol. Tym razem postanowił wyjść nieco poza swoją branżę i uczcić w ten sposób debiut filmu Wonder Woman 1984. Zespół projektantów Xboxa stworzył trzy nowe konsole Xbox One X dla fanów komiksowego uniwersum DC. Wygląd dwóch spośród nich nawiązuje do stroju głównej bohaterki, trzecia zaś odzwierciedla dziki charakter jej ekranowej antagonistki.

Nie są to jednak klasyczne Xboxy One X a sprzęt wystawowy, nieprzeznaczony do grania. Nie powinno to dziwić, jeśli uświadomimy sobie, że jeden z nich obleczono futrem.

Oto jak poszczególne modele prezentują się w pełnej krasie:

Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X

Konsolę Wonder Woman Golden Armor Xbox One X pokryto płatkami 24-karatowego złota i ozdobiono logo Wonder Woman 1984 wykonanym w technologii druku 3D. Sprzęt ten będzie można pozyskać na aukcji, a zysk z jego sprzedaży w całości trafi na konto akcji charytatywnej Together for Her walczącej o prawa kobiet.

Model Wonder Woman Lasso of Truth Xbox One X trafił z kolei na twittera. Fani Xboxa mogą zdobyć go retweerując wpis Xboxa w konkursie, który potrwa do 17 września. Konsola nawiązuje do kolorystyki stroju superbohaterki i przyozdobiono ją jej główną bronią – Lassem Prawdy. Szczęśliwiec, który zgarnie ten egzemplarz wystawowy, otrzyma także w pełni funkcjonalną konsolę Xbox One X.

Najbardziej efektownie prezentuje się zaś Barbara Minerva Xbox One X inspirowany wyglądem głównej filmowej antagonistki Wonder Woman. Tę konsolę obleczono w grube futro i ozdobiono wężowym wzorem oraz dużymi ćwiekami. Sprzęt prawdopodobnie będzie wykorzystywany wyłącznie do celów marketingowych.