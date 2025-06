Ten znany aktor miał ZBYT mroczną wizję na Jamesa Bonda: „Nie dostałem szansy na przesłuchanie”

Fot. Materiały prasowe

Matthew Goode niedawno wyjaśnił, dlaczego „nie dostał” szansy na przesłuchanie do roli Jamesa Bonda. Nominowany do nagrody Emmy aktor podzielił się swoją wizją na bohatera z producentką Barbarą Broccoli, która sprawuje pieczę nad franczyzą. Było to tuż przed nakręceniem Casino Royale z 2006 roku, w którym Daniel Craig po raz pierwszy zagrał agenta 007.

Matthew Goode miał mroczną wizję na Jamesa Bonda

Matthew Goode – znany między innymi z Księgi czarownic, Gry tajemnic, Stokera i Dept. Q– zdradził w podcaście Happy Sad Confused:

Nie brałem udziału w castingu. Poszedłem i poznałem Barbarę osobiście. Nie dostałem szansy na przesłuchanie, ale było to całkiem zabawne spotkanie. Barbara – swoją drogą, cudowna i kochana osoba – spytała się mnie, jaki mam pomysł na Bonda. Odpowiedziałem: „Musimy wrócić do książek, wiesz? Serio, powinniśmy zrobić z niego alkoholika i narkomana. Ten gość nienawidzi siebie. Nienawidzi kobiet. Nienawidzi w ogóle wielu osób. Jest pogrążony w głębokim bólu. Ale jest genialny w zabijaniu”.

Jak można się domyśleć, Barbara Broccoli nie była fanką tak mrocznej wizji na Jamesa Bonda. Nic dziwnego, ponieważ taką wersję na pewno trudniej byłoby sprzedać widzom. Do tej pory mimo wszystko agent 007 był charyzmatycznym i lubianym bohaterem na ekranie.

Myślę, że pod koniec rozmowy pomyślała: „Mhmm. Następny”. Ponieważ chciałem, żeby było naprawdę mrocznie. Powinienem dodać wtedy: „Jest także niesamowicie czarujący”. Ostatecznie, jak wiecie, rolę dostał Daniel Craig.

Daniel Craig grał Jamesa Bonda od 2006 do 2021 roku. Przez ten czas zagrał w pięciu filmach z franczyzy: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre i Nie czas umierać. Wielu widzom naprawdę spodobała się jego interpretacja agenta 007. Teraz jednak przyszła pora na kolejną wersję Jamesa Bonda i w internecie huczy od spekulacji: fani dzielą się swoimi kandydatami, scooperzy dzielą się przeciekami, a bukmacherzy obstawiają swoje typy.

