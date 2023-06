Poznaliśmy laureatów 42. Festiwalu Młodzi i Film. Kto został najlepszym debiutantem?

foto. materiały prasowe

Podczas 42. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie jury wybrało najciekawsze debiuty w kategoriach: pełnometrażowe debiuty fabularne, krótkometrażowe debiuty fabularne oraz pełnometrażowe dokumenty fabularne. Największym zwycięzcą okazał się film Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocura, który zdobył w sumie 3 nagrody w tym Wielkiego Jantara. W kategorii najlepszy dokument zwyciężyła Lea Glob i jej film pt. Apolonia, Apolonia. Oto pełna lista laureatów:

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

NAGRODA SPECJALNA STOWARZYSZENIA KIN STUDYJNYCH

Filip Dzierżawski za film Obudź się

NAGRODA PUBLICZNOŚCI ZA PEŁNOMETRAŻOWY FILM FABULARNY

Johnny reż. Daniel Jaroszek

NAGRODA DZIENNIKARZY ZA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENTALNY

Skorupka reż. Konrad Kosycarz

NAGRODA DZIENNIKARZY ZA PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Pianoforte reż. Jakub Piątek

NAGRODA DZIENNIKARZY ZA PEŁNOMETRAŻOWY FILM FABULARNY

Roving Woman reż. Michał Chmielewski

KONKURS NAKRĘCENI NA TEATROTEKĘ:

Nagrodę w konkursie nakręceni na Teatrotekę w kategorii kreacja aktorska:

Ex aequo: Aleksandra Piotrowska oraz Maciej Zuchowicz za rolę w spektaklu Taniec z ofiarą w reżyserii Luizy Budejko.

Nagrodę w konkursie nakręceni na Teatrotekę w kategorii nagroda za zdjęcia:

Adam Palenta za zdjęcia do Za wolno w reżyserii Jakuba Roszkowskiego

JANTAR 2023 w konkursie nakręceni na Teatrotekę za reżyserię:

Luiza Budejko za Taniec z ofiarą

KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH:

JANTAR 2023 ZA ZDJĘCIA DO FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO

Stanisław Cuske za zdjęcia do filmu pt. Postcards From The Verge

Wyróżnienie: za krótkometrażowy film animowany

Julia Orlik za film To nie będzie film festiwalowy

JANTAR 2023 za krótkometrażowy film animowany

Piotr Chmielewski za film pt. Krab

Wyróżnienie: za krótkometrażowy film dokumentalny

Maria Wider za film Starsza Pani szuka

JANTAR 2023 za krótkometrażowy film dokumentalny

Natalia Koniarz za film pt. Postcards From The Verge

Wyróżnienie: za krótkometrażowy film fabularny

Natasza Parzymies za film Moje Stare

JANTAR 2023 za krótkometrażowy film fabularny

Michał Toczek za film pt. Być kimś

KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

WYRÓŻNIENIE 2023

Karina Będkowska za film pt. Moja Ozerna

JANTAR 2023 ZA ZDJĘCIA

Lea Glob za zdjęcia do filmu pt.: Apolonia, Apolonia reż. Lea Glob

JANTAR 2023 ZA REŻYSERIĘ

Jakub Piatek za film pt. Pianoforte

WIELKI JANTAR 2023 ZA PEŁNOMETRAŻOWY DEBIUT DOKUMENTALNY

Lea Glob za film pt. Apolonia, Apolonia

KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

WYRÓŻNIENIA:

Wyróżnienie za rolę dziecięcą w filmie fabularnym

Polina Gromova za rolę Lenki w filmie Tata reż. Anna Maliszewska

Wyróżnienie za rolę w filmie fabularnym

Nikola Raczko za rolę Nikoli w filmie Chleb i sól reż. Damian Kocur

Wyróżnienie za film fabularny

Michał Chmielewski za film Roving Woman

JANTAR 2023 za zdjęcia

Patryk Kin za zdjęcia do filmu pt.: Norwegian dream reż. Leiv Devold

JANTAR 2023 za odkrycie aktorskie - rolę kobiecą

Hana Vagnerová za rolę Hany w filmie pt.: Granice miłości w reż. Tomasz Wiński

JANTAR 2023 za odkrycie aktorskie - rolę męską

Tymoteusz Bies za rolę Tymka w filmie pt.: Chleb i sól reż. Damian Kocur

JANTAR 2023 za scenariusz

Anna Maliszewska oraz Przemysław Chruścielewski za scenariusz do filmu pt.: Tata reż. Anna Maliszewska

JANTAR 2023 im. Stanisława Różewicza za reżyserię

Tomasz Wiński za reżyserię filmu pt.: Granice miłości

WIELKI JANTAR 2023 za pełnometrażowy debiut fabularny

Damian Kocur za film pt.: Chleb i sól