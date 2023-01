Rainbow Six - będzie film oparty na książce Clancy'ego. Twórca Johna Wicka za kamerą!

YouTube

Powstanie Rainbow Six. Jak donosi The Hollywood Reporter, Paramount Pictures oficjalnie dał temu tytułowi zielone światła. Za kamerą ma stanąć twórca Johna Wicka, Chad Stahelski, który wszelkie sceny akcji zrealizuje ze swoją grupą kaskaderów 87Eleven.

Rainbow Six - informacje o filmie

Główną rolę Johna Clarka ponownie zagra Michael B. Jordan, więc jest to formalnie kontynuacja filmu Bez skrupułów Toma Clancy'ego z 2021 roku, w którym Jordan zadebiutował w tej roli. Była to geneza bohatera, która z uwagi na pandemię koronawirusa została od razu wprowadzona do platformy Amazon Prime Video. Rainbow Six natomiast ma być filmem wyświetlany na ekranach kin. Tak twierdzą źródła THR, ale podkreślają, że ostateczne decyzje w tym aspekcie nie zapadły.

Aktor będzie też producentem wraz z Elizabeth Raposo, Akivą Goldsmanem, Gregiem Lessansem, Joshem Appelbaumem i Andre Nemekiem.

Amazon

Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły filmu, które niekoniecznie mogą być zgodne z tym, co znamy z książki.

Chad Stahelski zasłynął Johnem Wickiem z 2014 roku, który zmienił hollywoodzkie kino akcji na zawsze. Współtworzył go razem z Davidem Leitchem. Potem zajął się realizacją trzech kontynuacji. W planach ma Johna Wicka 5, remake Nieśmiertelnego z Henrym Cavillem oraz adaptację gry Ghost of Tsushima. Aktywny jest też jako producent kina akcji; tutaj można wymienić film Dzienna zmiana.