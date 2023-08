Prawnik z Lincolna - będzie 3. sezon. Jedna osoba nie powróci w obsadzie

Netflix

Będzie 3. sezon serialu Prawnik z Lincolna. Ma on liczyć 10 odcinków, ale na ten moment nie wiadomo, czy będą one rozdzielone na dwie części, tak jak miało to miejsce w 2. sezonie.

Nowy sezon będzie oparty na 5. tomie cyklu książkowego Michaela Connelly'ego pod tytułem The Gods of Guilt. W nim też Mickey Haller bierze sprawę morderstwa, w którym ofiarą jest jego była klientka. Miał nadzieję, że udało mu się uratować tę dziewczynę, ale nic bardziej mylnego. Sprawa będzie bardziej osobista niż do tej pory.

Manuel Garcia-Rulfo zagra ponownie Mickey'ego Hallera. W obsadzie są także Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco) i Yaya DaCosta (Andrea Freeman). Potwierdzono, że Neve Campbell nie powróci jako była żona Mickey'ego.

Showrunnerami ponownie są Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez. Michael Connelly, David E. Kelly i Ross Fineman są producentami wykonawczymi. Zamówienie 3. sezonu jest efektem dużej popularności obu części 2. serii.

Potencjalna data premiery 3. sezonu nie jest znana.