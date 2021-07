Predator 5 - tytuł i oficjalne informacje. Jednak Indianie?

fot. materiały prasowe

Predator 5 (umowna nazwa stosowana do tej pory) jest projektem owianym tajemnicą. Do tej pory oficjalnie wiedzieliśmy, że za kamerą stoi Dan Trachtenberg, a prace na planie trwają.

Portal Collider rozmawiał z producentami tego projektu Johnem Davisem i Johnem Foxem. Złapali ich na uroczystej premierze superprodukcji Wyprawa do dżungli. Na wstępie wyjawili, że oficjalny tytuł to Skull, więc najwyraźniej słowo Predator w nim się nie znajdzie. Według nich prace na planie już prawie się zakończyły. Co jest zaskakujące, gdyż nic poza dzisiejszymi informacjami nie wiemy o filmie.

Wyjawiają że będzie to geneza Predatora opowiadająca o jego pierwszej wyprawy na Ziemię. Nie chcą otwarcie potwierdzić lub zdementować plotek o tym, że historia będzie osadzona przed odkryciem Ameryki przez Kolumba i z Predatorem będą walczyć Indianie, ale ich wypowiedź to dosadnie sugeruje. Świadczy o tym porównanie do oscarowej Zjawy.

- Nasz film ma więcej wspólnego ze Zjawą, niż innymi tytułami z serii Predator. Będziesz wiedział, o co mi chodzi, gdy to zobaczysz. Na razie możesz użyć wyobraźni... - powiedział John Davis.

Chwalą reżysera Dana Trachtenberga i jego wizję. Zapowiadają, że ta odsłona serii będzie unikalna, świeża i strasznie fajna.

- Film wykorzystuje to, co sprawiało, że pierwszy Predator tak się sprawdzał. To pomysłowość istoty ludzkiej, która nie podda się, która jest w stanie obserwować i interpretować, pokonując silniejszego, lepiej uzbrojonego i potężniejszego wroga.

Producenci wyjawiają, że film był tworzony z wysoką kategorią wiekową R, czyli nie jest on wskazany dla osób do 17 roku życia, ale przyznają, że wszystko zależne będzie od tego, co zobaczą podczas montażu. Gdy już film zostanie zmontowany, zostanie podjęta decyzja, czy zostawią R, czy lepiej zmniejszyć kategorię wiekową. Mają nadzieję, że udane utrzymanie tajemnicy pozwoli zaskoczyć widzów.

Data premiery filmu nie została ustalona.