Predator - Dark Horse wyda komiks oparty na oryginalnym scenariuszu filmu

Dark Horse, niezależny wydawca komiksów znany z oryginalnych tytułów, takich jak Hellboy i Sin City, a także komiksów opartych na popularnych seriach (Aliens), adaptuje scenariusz (dokładniej: jego pierwotną wersję), na którym oparty był film Predator z 1987 roku. Będzie to pięcioczęściowa miniseria, której wydawanie rozpocznie się już tego lata. Sądząc po projekcie okładki, adaptacja rzeczywiście oprze się na pierwszej wersji tego projektu.

Ta limitowana seria powstanie pod nadzorem autora Jeremy'ego Barlowa (Alien vs. Predator: Thicker Than Blood). Warstwą wizualną zajmie się Patrick Blaine (Star Wars: Empire).

Scenariusz, o którym mowa, powstał w 1984 roku i został ostatecznie niewykorzystany. Projekt nazywał się Hunters, był autorstwa Jamesa E. Thomasa i Johna C. Thomasa. Fabuła była bardzo zbliżona do wersji ostatecznej: oto grupa komandosów napotyka w dżungli zagrożenie z kosmosu. Drapieżnik był fizycznie bardziej zbliżony do jaszczura-kameleona, a nie zaawansowanego technologicznie łowcy.

A tak prezentuje się okładka:

fot. Dark Horse

Przypominamy, że Dark Horse planuje także wydanie komiksu opartego o niewykorzystany scenariusz do Obcego.