Predator: Prey - film miał mieć zaskakującą kampanię marketingową. Reżyser ujawnia szczegóły

fot. Disney+

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Predator: Prey, czyli kolejnej części serii o tytułowym zabójcy z kosmosu. Reżyserią produkcji zajął się Dan Trachtenberg. Co ciekawe początkowo poinformowano, że Disney/Fox zaangażowało go do nakręcenia filmu pod tytułem Skulls. Dopiero potem ujawniono, że będzie to kolejny film o Predatorze. Trachtenberg w rozmowie z portalem ScreenRant wyjawił pierwotne plany kampanii marketingowej jego projektu.

Stwierdził, że pierwszy zwiastun filmu miał nie być w ogóle związany z Predatorem, nawet nie sugerowałby związku z serią. Dopiero kolejny materiał, który pojawiłby się wraz z filmem Predator z 2018 roku zdradziłby, że to kolejna produkcja o kosmicznym łowcy.

Predator: Prey - zdjęcia

Predator: Prey

Akcja Predator: Prey dzieje się w 1719 roku. Bohaterką jest wojowniczka z plemienia Komanczów o imieniu Naru. Kobieta dorastała w cieniu innych wojowników ze swojego ludu. Jednak przybycie Predatora sprawi, że będzie musiała sama zmierzyć się z kosmicznym łowcą.

Predator: Prey - premiera filmu na platformie Disney+ 5 sierpnia.