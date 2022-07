Predator: Prey - zdjęcia z filmu sci-fi. Lepsze spojrzenie na kosmicznego łowcę

fot. Disney+

Predator: Prey to piąty pełnometrażowy film osadzony w świecie Predatora. Po pierwszych opiniach opublikowanych w mediach społecznościowych wiemy, że jest on świetnie oceniany. Każdy uważa, że po pierwszej części jest to najlepsza odsłona serii. Także moja opinia oraz Dawida Muszyńskiego jest pochlebna.

https://twitter.com/Dawid_Muszynski/status/1550502890778890246

https://twitter.com/AdamSiennica/status/1553082211695529986

Predator: Prey - zdjęcia

Do sieci wrzucono sporo zdjęć z filmu. Na początku jak dotąd najlepsze spojrzenie na kosmicznego łowcę.

Predator: Prey - opis fabuły

Historia rozgrywa się 300 lat temu i skupia się na plemieniu Komanczów. Bohaterką jest młoda kobietą Naru, która jest twardą wojowniczką. Wychowywano ją jednak w cieniu legendarnych myśliwych, ale gdy pojawia się zagrożenie dla wioski, decyduje się stanąć do walki, by chronić ludzi. Zwierzyna na którą poluje i do walki z którą staje okazuje się być istotą pozaziemską z zaawansowanym arsenałem. Jest drapieżnikiem, z którym Naru musi stanąć do przerażającej walki.

Predator: Prey nie trafi do kin. Jest to produkcja tworzona dla amerykańskiej platformy Hulu. W Polsce film trafi 5 sierpnia do Disney+.