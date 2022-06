Lost - Zagubieni online. Premiera w VOD w Polsce - mamy datę!

materiały prasowe

Platforma Disney+ oficjalnie ogłosiła, że 14 czerwca wraz ze startem serwisu w Polsce dostępny będzie serial Lost - Zagubieni. W końcu kultowy tytuł w całości będzie w Polsce dostępny online na VOD, czyli będą wszystkie odcinki sześciu sezonów. Przez tyle lat od premiery kultowy serial nie był dostępny w Polsce w żadnym serwisie VOD, więc jest to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcieli nadrobić lub powtórzyć ten tytuł.

Lost - Zagubieni - o czym jest serial?

Po tajemniczej katastrofie samolotu, 48 osób pozostaje zdanych na własne siły na wyspie Pacyfiku... mile poza kursem. Szybko staje się oczywiste, że będą musieli poradzić sobie nie tylko z siłami natury, ale także z sekretami wyspy, jak Dharma Initiative, tajemniczymi cyframi, Innymi oraz dziwnym czarnym dymem, a to tylko kilka z wielu sekretów wyspy... Jest znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że każdy jest połączony w jakiś sposób i, że każdy ma cel, by żyć na wyspie... i jakiś, by umrzeć.

