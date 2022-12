Prezentownik naEKRANIE: biografia Magdy Gessler i dwa thrillery autorstwa Krzysztofa Kotowskiego

foto. naEKRANIE.pl

Fascynująca opowieść o życiu absolutnej królowej polskiej gastronomii i jednej z najbardziej znanych i wpływowych Polek. Szczera i dotychczas nieznana historia, z której dowiadujemy się, jak długą i krętą drogę musiała przejść bohaterka, aby być tu, gdzie jest obecnie. Autorzy (a są nimi Magda Gessler i Dominik Linowski) zabierają czytelnika w niezwykle emocjonalną podróż, w której szczęście miesza się z samotnością, zaufanie i wiara z naiwnością, a los bywa równie łaskawy, co okrutny. Opowieść o niezwykłej sile, wierze we własne możliwości i ciekawości świata, która pozwala sięgać po marzenia!

Magda

Fragment książki

Nie jestem teflonowa ani niezatapialna, nadal nie czuję się pewnie, wzbijając się do kolejnego lotu sama, wciąż zabieram pasażerów na gapę i wbrew pozorom wciąż mam sporo wrażliwych, nieosłoniętych przed ciosami miejsc. Ale nie chcę się całkowicie zahartować na ból, bo wierzę, że tylko nieobciążona żalem, złością czy zawiścią mam szansę znowu wzbić się do wysokiego lotu. Nie mieściło mi się to w głowie – trzy lata wcześniej byłam zamożną, niezależną finansowo kobietą z dużym domem w Madrycie, rozpoznawalnym nazwiskiem i bez jakichkolwiek przyziemnych trosk, a teraz zaczynam mozolną wspinaczkę na szczyt niemal od początku. Nigdy jednak nie miałam w zwyczaju załamywać się i biadolić, trudności tylko mobilizowały mnie do działania, problemy sprawiały, że chciałam udowodnić całemu światu i sobie samej, że nie ze mną takie numery.

Trzech gości w łódce plus wampir

Trzech Gości w Łódce plus Wampir – to sensacyjny thriller Krzysztofa Kotowskiego – książka, która pojawia się po kilkuletniej nieobecności bestsellerowego autora na rynku wydawniczym. Napisana z rozmachem opowieść o przeżyciach młodego wampira urodzonego 11 listopada 1918 roku i uwikłanego w misterną grę służb specjalnych zawiera w sobie to, co dla Kotowskiego najbardziej charakterystyczne. Brak szacunku dla granic gatunkowych, znakomity język, jak zawsze wciągająca akcja i niezwykli bohaterowie, do których czytelnik natychmiast się przywiązuje.

Kapłan

Pasjonujący thriller z odwagą, ale i dystansem przekraczający klasyczne granice gatunkowe autorstwa Krzysztofa Kotowskiego. Seria zagadkowych, trudnych do wytłumaczenia zdarzeń, zaginięć, rytualnych zabójstw - wstrząsa miastem. Tymczasem w warszawkim szpitalu budzi się po długim okresie nieświadomości Krzysztof Lorent - młody duchowny, który kilka tygodni wcześniej zapadł na dziwną, tajemniczą chorobę. Nikt, nawet policja, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ogromne niebezpieczeństwo - nie tylko dla Krzysztofa - nadchodzi wraz z pojawieniem się Aurelitów. Pokrzyżować im plany może tylko legendarny “Kapłan Wiedzy”. Tylko kto nim jest?

