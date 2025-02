A Knight of the Seven Kingdoms to kameralna Gra o tron. Zapowiedź intryguje

fot. materiały prasowe

Reklama

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight to kolejny serial ze świata Gry o tron, oparty na opowiadaniach George’a R.R. Martina. Bohaterami są rycerz Dunk i jego giermek Jajo. Francesca Orci, podczas zapowiadania przyszłości franczyzy, określiła ten projekt słowem "kameralny”. Podkreśliła, że to wyjątek w tej franczyzie, bo inne raczej będą mieć ogromne budżety.

Więcej seriali ze świata hitu Gra o tron. Jest kluczowy szczegół jednego z tytułów

A Knight of the Seven Kingdoms, czyli nowa Gra o tron

Projekt liczy sześć odcinków, ale w związku z kameralnością projektu, według Orci, szanse na to, by powstał kolejny sezon, są bardzo duże. Ujawniła, że rozważają od razu zamówienie drugiego i trzeciego sezonu oraz nakręcenie obu jednocześnie. W 2023 roku sama zapowiadała, że chcieliby, aby ten serial miał trzy sezony oparte na trzech opowiadaniach Martina o tych postaciach.

– Będziecie pod wrażeniem Petera Claffeya i Dextera Sola Ansella w rolach Dunka i Jajo. Ich braterstwo i trochę rodzinna relacja pomiędzy Dunkiem a tym młodym człowiekiem nam się podoba. Tak bardzo, że już planujemy to, jak zbudować łącznie trzy sezony. Jeszcze oficjalnie ich nie zamawiamy, ale są na to duże szanse.

Francesca Orci pozostawia furtkę otwartą na więcej sezonów, ponieważ pisarz sugerował, że napisze więcej historii o Dunku i Jajo.

Premiera A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight na platformie Max pod koniec 2025 roku.