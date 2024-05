Prezes Marvel Studios przyznaje się do błędu. Na ile filmów MCU rocznie możemy liczyć?

fot. materiały prasowe

Deadpool & Wolverine to jedyny film MCU, który w 2024 roku pojawi się w kinach. Nic dziwnego. Marvel po głośnej premierze Avengers: Koniec gry miał problem z porozumieniem się z własną widownią, o czym mogą świadczyć kiepskie recenzje i wyniki box office takich produkcji jak Ant-Man i Osa: Kwantomania, Marvels czy Eternals. Zmniejszenie liczby premier może być dobrym sposobem na to, by ponownie przemyśleć strategię i naprawdę skupić się na jakości. Teraz sam Louis D’Esposito - wpółprezes Marvel Studios - wprost przyznał, że ostatnio przeżywali trudny okres.

Prezes Marvel Studios przyznaje się do błędu

D’Esposito wypowiedział się w nowym numerze Empire. Choć przyznaje, że Marvel Studios nie radziło sobie ostatnio najlepiej, to widzi w filmie Deadpool & Wolverine szansę na to, że wreszcie powrócą na właściwy tor.

To był trudny czas. Jednak gdybyśmy pozostali na szczycie, to mogłaby być najgorsza rzecz, jaka nam się przytrafiła. Teraz przyjęliśmy mały cios, ale wracamy silniejsi.

Kevin Feige, szef Marvel Studios, także wypowiedział się dla portalu Empire. Widzi pozytywy w tym, że MCU przechodzi trudny okres.

Miło jest zebrać wszystkie siły wokół jednego projektu fabularnego w tym roku. O wiele bardziej komfortowo czuję się na przegranej pozycji - mogę wtedy pozytywnie zaskoczyć i przekroczyć oczekiwania. Wygląda więc na to, że ostatni rok, który nie był perfekcyjny, dobrze nas do tego przygotował.

Na ile filmów MCU rocznie możemy liczyć?

D’Esposito skomentował także ostatnią strategię "mniej znaczy więcej" Marvela:

Być może robiąc za dużo, trochę się rozrzedzasz. Nie zamierzamy już tego robić, odrobiliśmy naszą lekcję. Może jakieś dwa do trzech filmów rocznie i jeden lub dwa seriale - zamiast cztery filmy i cztery seriale.

Wygląda więc na to, że możemy oczekiwać od dwóch do trzech filmów MCU na rok w przyszłości.

