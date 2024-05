Kapitan Brytania w MCU. Co jest w planach?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Kapitan Brytania co jakiś czas pojawia się w plotkach dotyczących MCU. Najnowsza podchodzi od sprawdzonego @MyTimeToShineH, który donosi, że Marvel Studios szykuje serial z tą postacią w Disney+. Na ten moment żadnych dodatkowych szczegółów nie poznał. Sam Kevin Feige ostatnio o tym bohaterze mówił jakieś siedem lat temu - wówczas był on poruszany w rozmowach, ale bez konkretów.

Kim jest Kapitan Brytania?

Captain Britain (znany również jako Kapitan Brytania i Brian Braddock) to jeden z komiksowych superbohaterów Marvela. Postać została stworzona przez Chrisa Claremonta i Herba Trimpe i zadebiutowała w komiksie Captain Britain Weekly #1 z 1976 roku. Jest opisywana jako brytyjski odpowiednik Kapitana Ameryki - posiada nadzwyczajną siłę, a także potrafi latać.

Przypomnijmy, że najczęściej plotki związane z tą postacią dotyczyły Henry'ego Cavilla w tej roli. Fani szybko podłapali te doniesienia i obecnie jest on faworytem, by zagrać superbohatera z Wielkiej Brytanii. Według innych przecieków Cavill podpisał kontrakt z Marvel Studios na jakąś rolę, ale nie wiadomo, czy to Kapitan Brytania.