Prince of Persia: The Sands of Time Remake - Ubisoft przypomina o grze. Jest dobra i zła wiadomość

fot. Ubisoft

Na Ubisoft Forward 2024 nie zabrakło segmentu poświęconego marce Prince of Persia. Zapowiedziano, że wydane w styczniu tego roku Prince of Persia: The Lost Crown doczeka się bezpłatnej aktualizacji z wymagającymi wyzwaniami, a we wrześniu otrzymamy fabularne DLC zatytułowane Mask of Darkness. Ujawniono też, że The Rogue Prince of Persia wkrótce otrzyma aktualizację Temple of Fire, która wprowadzi nowy biom, wrogów czy bronie.

Francuska firma nie zapomniała o Prince of Persia: The Sands of Time Remake, choć to, o czym poinformowano z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu. Pokazano bowiem jedynie krótki teaser oraz planszę z napisem zdradzającym, że gra zadebiutuje dopiero w 2026 roku. Warto przypomnieć, że pierwszy jej zwiastun pokazano jeszcze w roku 2020 i miała ona zadebiutować już kilka miesięcy później. Tak się jednak nie stało i negatywny odbiór materiału sprawił, że twórcy kilkukrotnie przenosili premierę na odleglejszy termin, a także przekazali produkcję zespołowi Ubisoft Montreal.