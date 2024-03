Problem trzech ciał wywołuje kontrowersje w Chinach. Twórcy w ogniu krytyki

fot. Netflix

Reklama

Problem trzech ciał to serial oparty na nagradzanej książce chińskiego autora Liu Cixina. Temat kontrowersji jakie wywołała produkcja Netflixa w Chinach dotyczy sceny otwierającej osadzonej w 1966 roku podczas rewolucji kulturalnej w tym kraju. Widzimy, jak profesor fizyki jest brutalnie bity przez czerwonogwardzistów, bo przeciwstawia się ideologiom rządu. To doprowadziło do tego, że Problem trzech ciał zaczął trendować w chińskich mediach społecznościowych.

Problem trzech ciał - kontrowersje w Chinach

Jak donosi CNN serial wywołał gniew niektórych chińskich widzów. Oskarżają oni Hollywood o to, że intencjonalnie pokazują Chiny w negatywnym świetle poprzez tworzenie takiej wersji czerwonogwardzistów.

W 2023 roku powstał 30-odcinkowy chiński serial Problem trzech ciał. Wówczas krytycy oskarżali rządzących o chęć wymazania rewolucji kulturowej z historii Chin, bo ten wątek w tej adaptacji był kompletnie nieobecny. Tak samo też amerykańska wersja była przez niektórych krytykowana za odejście od osadzenia fabuły w Chinach, jak w książce, bo została ona przeniesiona do Londynu i tylko jedna postać ma związek z Chinami. Co ciekawe, w chińskich mediach społecznościowych królował hashtag "China version wins" odnoszący się do chińskiej adaptacji książki.

Rosalind Chao, która gra dorosłą Ye Wenjie swego czasu w rozmowie z THR chwaliła serial za ukazanie rewolucji kulturowej oraz za bardzo międzynarodowe osadzenie historii. Dodaje, że w Chinach nikt nie może o rewolucji rozmawiać, a jej zdaniem to wielka część historii Chin, więc cieszy się, że w serialu jest to ukazane tak, by ludzie zrozumieli historię świata i co sprawia, że ludzie są tacy, jacy są.

Problem trzech ciał jest dostępny na Netflixie. Chińska wersja nie miała premiery w Polsce.