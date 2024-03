Problem trzech ciał - twórcy o uśmierceniu [SPOILER]. "Długo na to czekaliśmy"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Problem trzech ciał to nowy serial od Netflixa od twórców Gry o tron, czyli Davida Benioffa i D.B. Weissa. Produkcja była szeroko promowana w sieci i nazywana kolejnym, wielkim hitem. Recenzje krytyków wskazują, że z nową Grą o tron do czynienia nie mamy, lecz jest to nadal produkcja warta poświęcenia czasu. W tej chwili Problem trzech ciał posiada kolejno 75% pozytywnych opinii od krytyków i nieco mniej, bo 61%, od publiczności.

W obsadzie nowego serialu znalazło się kilka znanych twarzy z Gry o tron: John Bradley, Liam Cunningham i Jonathan Pryce. Ich losy w świecie Westeros potoczyły się różnie i nie wszyscy przeżyli wydarzenia wszystkich ośmiu sezonów. Tak samo w produkcji Netflixa niektórzy nie dotrwali do końca pierwszego. Twórcy serialu postanowili się wypowiedzieć o uśmierceniu jednej z postaci. Uważajcie na spoilery w następnej części tekstu.

Problem trzech ciał - twórcy o śmierci [SPOILER]

W trzecim odcinku serialu dochodzi do szokującej śmierci Rooneya, w którego wcielał się John Bradley. David Benioff i D.B. Weiss wypowiedzieli się na temat sceny w żartobliwym tonie:

Bardzo satysfakcjonująca. Długo na to czekaliśmy. Tak nam się to spodobało, że nakręciliśmy sam moment dźgania trzykrotnie. Dźgaliśmy go w szyję raz za razem, a potem oglądaliśmy w zwolnionym tempie.

Sam aktor wypowiedział się o losie swojej postaci i podejściu twórców do sceny w kontekście znajomości Gry o tron przez publiczność:

To, co było w tym mądre, to zagranie na oczekiwaniach publiczności, która znała ich poprzednie prace. Publiczność wiedziała, że nie zginąłem w Grze o tron, więc założyli, że tutaj będzie tak samo. To, że stało się to tak wcześnie i w tak brutalnych okolicznościach było jak wyciągnięcie dywanu spod ich nóg.