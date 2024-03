Problem trzech ciał - pierwsze recenzje na Rotten Tomatoes. Jedni pokochają, drudzy znienawidzą?

fot. Netflix

Problem trzech ciał to jedna z największych premier Netfliksa w tym sezonie. Nowy serial sci-fi od twórców Gry o tron jest zapowiadany jako spektakularne widowisko, które zszokuje widzów. Czy tak samo uważają recenzenci? Zobaczcie pierwsze oceny oraz ile wyniósł tomatometer na Rotten Tomatoes.

Problem trzech ciał - pierwsze opinie krytyków

"Tomatometer" jest ostateczną oceną krytyków na Rotten Tomatoes. Przypominamy, że im wyższy procent, tym bardziej pozytywnie został oceniony dany film. Na chwilę publikacji tego tekstu, Problem trzech ciał zdobył 71 procent na podstawie 21 recenzji. Opinie są dość zróżnicowane.

Zacznijmy jednak od zachwytów, których wciąż jest sporo. Therese Lacson z Collidera uważa, że Problem trzech ciał to bardzo udana adaptacja:

- Benioff, Weiss i Woo przypominają nam, jak dobra może być adaptacja, jeżeli zostanie porządnie wykonana - i być może właśnie natknęli się na stworzenie kolejnego arcydzieła Netfliksa.

John Nugent z magazynu Empire ocenia serial jako "ogromnie ambitną adaptację", która dobrze odzwierciedla wydarzenia z książki:

- Jako sezon wprowadzający wydaje się, że jest to przygotowanie do czegoś większego - ale tutaj jest to naprawdę imponująca telewizja na gigantyczną skalę.

Judy Berman z magazynu Time zgadza się z poprzednimi opiniami:

- Benioff, Weiss i Woo odnieśli niezwykły sukces, przekształcając dzieło Liu w porywający thriller science fiction, nie ogłupiając go ani nie nudząc widzów godzinnymi wykładami.

Kayleigh Donaldson podkreśla rzadkość tego rodzaju sci-fi na ekranie:

- Rzadko zdarza się oglądać na ekranie tego rodzaju twarde science fiction, dysponujące podstawami finansowymi pozwalającymi przedstawić w pełni kompleksową i bezwstydną wizję naszego świata.

Pojawiła się również krytyka względem serialu. Hoai-Tran Bui z Inverse uważa, że serial poświęcił fundamenty gatunku science fiction na rzecz szybkiej akcji.

- Problem trzech ciał porusza się z dużą, często zawrotną prędkością, wywołując wrażenie spektaklu i podziwu. Ale przy tym poświęca to, co przede wszystkim czyni tę historię wyjątkową: naukę.

Tutaj niepochlebna opinia Dana Fienberga z prestiżowego The Hollywood Reportera:

- Ten serial nie jest pozbawiony dobrych rzeczy. Jest po prostu nieciekawy, z ozdobnymi akcentami, co rozciąga się na charakteryzację i grę aktorską.

Emily Garbutt z Total Film krytykuje scenariusz oraz bohaterów serialu:

- Opiera się na solidnych założeniach science fiction, ale jest stale obciążony słabymi, często dwuwymiarowymi postaciami i kiepskim scenariuszem.

Dominic Patten z Deadline uważa, że Problem trzech ciał marnuje swój potencjał:

- Jest w najlepszym wypadku zwyczajny, kiedy powinien być epicki - i to jest problem.

Już dawno żaden serial nie wywoływał tak skrajnych opinii. To, co jest największą zaletą dla jednych, jest uważane za wadę przez innych recenzentów. Niektórzy uważają, że potencjał został zrealizowany, podczas gdy inni zaznaczają, że Problemu trzech ciał nie da się porównać z Grą o tron. Wciąż wydaje się, że scenarzyści próbowali wiernie odtworzyć materiał źródłowy, a szybkie tempo akcji może przyciągnąć niektórych widzów.

Problem trzech ciał

Problem trzech ciał zadebiutuje 21 marca na Netfliksie.