HBO Max - platforma jednak zabroni współdzielenia kont? "Netflix wprowadził to z wielkim sukcesem"

fot. HBO Max

Na horyzoncie kolejne zmiany w świecie streamingu. Netflix w ostatnim czasie przetarł szlak, na który powoli wchodzi Disney+, a już i HBO Max uważnie obserwuje poczynania swoich konkurentów. Chodzi oczywiście o temat współdzielenia kont przez użytkowników, co dla wielu było najbardziej opłacalną formą posiadania subskrypcji. Naprzeciw takiemu podejściu wystąpił w pierwszej kolejności Netflix. Stało się to 23 maja 2023 roku, kiedy to użytkownicy otrzymali wiadomości na ten temat. Niedługo później Disney dołączył do procederu i zapowiedział wprowadzenie podobnych zabezpieczeń na swojej platformie. Obie te platformy oferują możliwość dzielenia konta na podobnych zasadach, co wcześniej, ale tym razem wiąże się to z dodatkową opłatą. Okazuje się, że w ślady swojej konkurencji podążyć może HBO Max.

HBO Max będzie jednak walczyć ze współdzieleniem kont?

J.B. Perrette, szef ds. globalnego streamingu w Warner Bros. Discovery, o sprawie zakazu współdzielenia kont wypowiedział się następująco:

Netflix wprowadził to z wielkim sukcesem. My również zaczniemy to robić z końcem tego roku i początkiem 2025. To kolejna okazja dla nas na wzrost.

Eksperci wskazują, że jest to kolejny sposób Warner Bros. Discovery na zwiększenie swoich przychodów. W 2022 roku HBO Max kosztowało WBD stratę aż dwóch miliardów dolarów. Kolejnym z kroków do zwiększenia monetyzacji jest wprowadzenie reklam do serwisu, których pozbycie się będzie wymagało wykupienia specjalnej subskrypcji za dodatkową opłatą.