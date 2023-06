One Piece - tak prezentuje się kostium Luffy'ego. Obsada opowiada o aktorskim serialu Netflixa

Netflix

One Piece to aktorski serial, który powstał na podstawie mangi o tym samym tytule, którego autorem jest Eiichiro Oda. Opowie o przygodach załogi pirackiego statku dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb.

Nowa produkcja ma trafić na platformę Netflix w 2023 roku. Możliwe, że dokładną datę premiery poznamy podczas trwającego obecnie w Brazylii eventu Tudum, na którym najprawdopodobniej zostaną pokazane też nowe materiały promocyjne. Tam na wystawie zaprezentowano kostium Luffy'ego, który zobaczymy w aktorskim serialu. Wygląda jak żywcem wyjęty z mangi i anime - składa się z charakterystycznego słomkowego kapelusza, czerwonej kamizelki i niebieskich spodni. Jedyną różnicą są buty - w oryginale główny bohater chodził w sandałach, a w serialu ma na stopach pełne obuwie. Wcielająca się w Nami Emily Rudd kilka miesięcy temu wyjaśniła, że ta zmiana wynika ze względów bezpieczeństwa, aby Iñaki Godoy mógł wykonywać sam swoje sceny kaskaderskie w odpowiednich do tego butach.

https://twitter.com/OnePieceNxBr/status/1669457727293120514

Ponadto na oficjalnym Twitterze pojawiły się krótkie filmiki, w których aktorzy wcielający się w głównych bohaterów przybliżają o czym opowiada One Piece. W osobnych wideo możemy zobaczyć Iñakiego Godoya (Luffy), który mówi po hiszpańsku, Emily Rudd (Nami), Jacoba Romero Gibsona (Usopp) i Taza Skylara (Sanji).

https://twitter.com/onepiecenetflix/status/1669388313461915662

https://twitter.com/onepiecenetflix/status/1669802241212186629

https://twitter.com/onepiecenetflix/status/1669744960273358848

https://twitter.com/onepiecenetflix/status/1669402969895256077

W obsadzie serialu są również Mackenyu jako Zoro, Peter Gadiot jako Shanks, Jean Henry jako Fullbody, Len-Barry Simons jako Chu i Jeff Ward jako Buggy. Steven Maeda jest showrunnerem, producentem i scenarzystą serialu, a Matt Owens pełni funkcję producenta wykonawczego.

One Piece - zdjęcia