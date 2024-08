Producent The Crown o możliwych spin-offach. "Moglibyśmy się cofnąć w czasie lub pójść naprzód"

fot. Netflix

The Crown było perełką Netflixa, która na ekranach pojawiała się przez 6. sezonów i otrzymała wiele, bo aż 87 nominacji do prestiżowych nagród Emmy, przy czym 21-krotnie je wygrywała. Serial o losach brytyjskiej rodziny królewskiej śledziły miliony osób z wielkim zainteresowaniem. Ostatecznie dobiegł on końca, choć od dawna krążą plotki o możliwości stworzenia różnych spin-offów. W szczególności powracał temat prequela opartego na życiu i losach Edwarda VII.

Producent The Crown o możliwych spin-offach

Andy Harries, producent i założyciel firmy Left Bank Pictures, która wyprodukowała serial Netflixa, przyznał że miał ogromne szczęście przy podpisywaniu umowy z platformą, bo ta jeszcze raczkowała. Dzięki temu udało mu się zachować prawa do serialu, które obecnie, w ramach innej umowy, miałby Netflix.

To bardzo, ale to bardzo przyjemna umowa, która daje nam szansę pomyśleć nad tym, co dalej możemy zrobić z The Crown. To nieskończony temat. Moglibyśmy się cofnąć w czasie lub pójść naprzód. Zrobiliśmy sześć sezonów, które działy się w ciągu sześciu dekad. Jest w tym potencjał, do którego, jak podejrzewam, w pewnym momencie wrócimy.