BAFTA TV 2024 - nagrody rozdane. Porażka The Crown; Sukcesja z jedną statuetką

12 maja odbyło się wręczenie prestiżowych Nagród Telewizyjnych Akademii Brytyjskiej, czyli BAFTA TV. Był to wieczór pełen niespodzianek, ponieważ pomimo aż 8 nominacji finałowy sezon The Crown nie zdobył żadnej statuetki. Również fani Sukcesji (6 nominacji) mogą czuć się rozczarowani, ponieważ nagrodzony został tylko Matthew Macfadyen w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy. Aktor nie pojawił się na ceremonii w londyńskiej Royal Festival Hall, aby odebrać złotą maskę.

Co ciekawe faworyci do głównej nagrody dla najlepszego serialu międzynarodowego - Sukcesja, Awantura i The Bear - przegrali z mało znaną francuską produkcją Tapie. Najlepszym reality TV okazał się Squid Game: Wyzwanie. Zobaczcie poniżej listę zwycięzców BAFTA TV.

BAFTA TV 2024 - zwycięzcy

SERIAL DRAMATYCZNY

The Gold

Happy Valley

Kulawe konie

Top Boy - zwycięzca

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Anjana Vasan - Czarne lustro, odcinek: Demon 79

Anne Reid - The Sixth Commandment

Bella Ramsey - The Last of Us

Helena Bonham Carter - Nolly

Sarah Lancashire - Happy Valley - zwyciężczyni

Sharon Horgan - Best Interests

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Elizabeth Debicki - The Crown

Harriet Walter - Sukcesja

Jasmine Jobson - Top Boy - zwyciężczyni

Lesley Manville - The Crown

Nico Parker - The Last of Us

Siobhan Finneran - Happy Valley

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Brian Cox - Sukcesja

Dominic West - The Crown

Kane Robinson - Top Boy

Paapa Essiedu - The Lazarus Project

Steve Coogan - The Reckoning

Timothy Spall - The Sixth Commandment - zwycięzca

AKTOR DRUGOPLANOWY

Amit Shah - Happy Valley

Éanna Hardewicke - The Sixth Commandment

Harris Dickinson - Morderstwo na końcu świata

Jack Lowden - Kulawe konie

Matthew Macfadyen - Sukcesja - zwycięzca

LIMITOWANY SERIAL DRAMATYCZNY

Best Interests

Czarne lustro, odcinek: Demon 79

The Long Shadow

The Sixth Commandment - zwycięzca

SERIAL KOMEDIOWY

Big Boys

Dreaming Whilst Black

Nadzwyczajna

Such Brave Girls - zwycięzca

SERIAL MIĘDZYNARODOWY

The Bear

Awantura

Tapie - zwycięzca

The Last of Us

Miłość i śmierć

Sukcesja

AKTORKA W KOMEDII

Bridget Christie - The Change – Expectation

Gbemisola Ikumelo - Black Ops - zwyciężczyni

Mairead Tyers - Nadzwyczajna

Roisin Gallagher - The Lovers

Sofia Oxenham - Nadzwyczajna

Taj Atwal - Hullraisers

AKTOR W KOMEDII

Adjani Salmon - Dreaming Whilst Black

David Tennant - Dobry omen

Hammed Animashaun - Black Ops

Jamie Demetriou - A Whole Lifetime with Jamie Demetriou

Joseph Gilgun - Brassic

Mawaan Rizwan - Juice - zwycięzca