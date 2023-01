Project Leonardo to nowy kontroler do PS5. Wygląd zaskakuje

fot. Sony

Podczas targów CES 2023 firma Sony zaprezentowała nowy kontroler do PS5. Nie jest to jednak kolejny wariant DualSense, a sprzęt o zaskakującym wyglądzie i naprawdę szerokich możliwościach personalizacji - gracze będą mogli korzystać z wymiennych elementów, dowolnie mapować przyciski, a także tworzyć różnego rodzaju profile. Co więcej nie trzeba będzie trzymać tego pada w dłoniach i zamiast tego będzie można postawić go na dowolnej płaskiej powierzchni lub umieścić na statywie, co ma na celu przystosowanie tego sprzętu między innymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Project Leonardo będzie można używać jako samodzielnego kontrolera lub połączyć z drugim Project Leonardo czy DualSense, by jeszcze bardziej dostosować sterowanie do swoich potrzeb. Urządzenie posiada też port 3.5mm AUX, dzięki któremu użytkownicy będą mogli podłączyć dodatkowe akcesoria.

Project Leonardo - tak wygląda nowy kontroler do PS5

Project Leonardo nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Warto przypomnieć, że w 2018 roku na rynek trafiło podobne urządzenie od Microsoftu, Xbox Adaptive Controller, które spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem.