Hitman 1 i Hitman 2 za darmo dla posiadaczy trzeciej części. Nadciąga World of Assassination

fot. IO Interactive

Studio IO Interative poinformowało o zmianach, jakie wkrótce spotkają ich serię Hitman. Już 26 stycznia dotychczasowe trzy części zostaną połączone w jedną, wspólną produkcję zatytułowaną Hitman: World of Assassination. W jej skład wejdzie zawartość z wszystkich trzech odsłon, które ukazały się na rynku w latach 2016-2021. Ma to na celu ułatwienie życia graczy, którzy nie będą musieli zastanawiać się nad tym, po którą z dostępnych wersji sięgnąć, bo od końcówki stycznia w cyfrowych sklepach do wyboru będą wyłącznie dwie pozycje: World of Assassination w wydaniu standardowym oraz Deluxe.

Dodatkowo zapowiedziano, że osoby, które już posiadają grę Hitman III na jednej z platform (PC, PlayStation lub Xbox) otrzymają darmową aktualizację do wydania World of Assassination i tym samym dostaną zawartość z produkcji Hitman i Hitman 2 za darmo.

https://twitter.com/Hitman/status/1610282372313792512