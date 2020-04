Project Tempo - Amazon odpowiada na Google Stadia

W sektor gamingowych usług chmurowych inwestują najwięksi giganci technologiczni. Swoje serwisy uruchomiły lub testują takie firmy jak Google, Microsoft czy NVIDIA, a wkrótce do tego grona dołączy jeszcze jeden gracz – potentat sektora e-marktetingu, Amazon. Jak dowiedzieli się dziennikarze New York Times, korporacja opracowała szeroko zakrojony plan ekspansji nowego rynku, który nie ogranicza się wyłącznie do stworzenia platformy cloudgamingowej.

Usługa gamingowa Amazona, znana pod nazwą roboczą Project Tango, ma funkcjonować na podobnej zasadzie co Google Stadia. Użytkownicy nie będą musieli ściągać żadnego oprogramowania bądź wyposażać się w dedykowany sprzęt, aby rozpocząć granie w chmurze. Wymagane będzie jedynie zalogowanie się do Amazon Web Services za pośrednictwem przeglądarki.

Warto zauważyć, że firma ma bogate doświadczenie w dostarczaniu usług on-line. Z danych analitycznych opracowanych przez Canalys wynika, że w czwartym kwartale 2019 roku Amazon kontrolował aż 32,4% rynku serwisów chmurowych i był liderem tej branży. Microsoftowi przypadło drugie miejsce na podium z wynikiem 17,6%, a Google, z którym Amazon się porównuje, kontroluje zaledwie 6% tego sektora. Korporacja Jeffa Bezosa wydaje się zatem naturalnym liderem w wyścigu o stworzenie najbardziej funkcjonalnej platformy chmurowej dla graczy. Ale Amazon nie chce ograniczać swojej roli wyłącznie do dostawcy narzędzi, planuje także wyznaczać trendy branży gier, a w tym pomoże mu oddział Amazon Game Studios.

Zespół AGS jest odpowiedzialny za pozyskiwanie partnerów strategiczny oraz nadzór nad tworzeniem autorskich produkcji. W ramach tego oddziału w 2012 roku udało się wypuścić grę mobilną Air Patriots. Były to jednak pierwsze przymiarki do zaistnienia w branży na poważnie; w 2019 firma poinformowała o rozpoczęciu prac nad grą MMO w świecie Władcy pierścieni. W nadchodzących miesiącach zagramy także w dwa tytuły, które zawalczą o uwagę – i portfele – graczy.

Amazon

Podczas TwitchConu 2016 Amazon zapowiedział wydanie gier Crucible oraz New World. Jeśli koronawirus nie pokrzyżuje planów korporacji, w oba tytuły zagramy w maju 2020 roku. Crucible będzie trzecioosobową strzelanką, w której naprzeciwko siebie staną sześcioosobowe drużyny, a w rozgrywkę zostanie zaangażowany także mistrz gry zdolny do wpływania na przebieg wydarzeń. Z kolei New World to MMO osadzony w alternatywnej rzeczywistości XVII-wiecznej Ameryki przesiąkniętej elementami fantasy. Cechą charakterystyczną tej pozycji będzie wykorzystanie autorskiego silnika Lumberyard, który umożliwi prowadzenie wieloosobowych bitew on-line.

Jak informują dziennikarze New York Times, oba tytuły zadebiutują w klasycznej dystrybucji, ale w długofalowej perspektywie mają stanowić motor napędowy Project Tempo. Platformy, która w oczach Amazonu ma być lepszą wersją Google Stadia.