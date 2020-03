Google Stadia – darmowa wersja usługi coraz bliżej

Wokół Google Stadii narosło sporo nadziei. Usługa miała umożliwić graczom zabawę na niemal dowolnym sprzęcie i w dowolnym miejscu, jednak finalnie spotkała się z dość chłodnym przyjęciem. Nie działała tak dobrze, jak zakładano, w dniu premiery nie oferowała wszystkich obiecanych funkcji i trafiła wyłącznie na wybrane rynki. Wyjście konkurencyjnego serwisu GeForce Now z testów beta tylko pogrążyło pozycję Stadii – usługa Nvidii działa płynniej, jest bardziej wszechstronna, można korzystać z niej za darmo i trafiła do znacznie szerszego grona odbiorców.

Nie wiadomo, czy to debiut Now zmusił Google do zweryfikowania planów rozwoju serwisu, ale w połowie lutego korporacja zapowiedziała, że Stadia doczeka się darmowej wersji. I wszystko wskazuje na to, że prace nad nowym pakietem idą pełną parą.

Dziennikarze 9to5Google odnaleźli w kodzie aplikacji Stadia Android w wersji 2.7 wzmiankę o pakiecie zwanym Stadia Base. Jego subskrybenci mogą liczyć na darmowy miesięczny okres próbny pakietu Pro. Jeśli po upływie 30 dni nie będą chcieli opłacać abonamentu, usługa przełączy się na darmową wersję. Osoby korzystające ze Stadii Base będą miały niższy priorytet na liście oczekującej, w związku z czym w momencie przepełnienia serwerów Google najdłużej poczekają na możliwość skorzystania z mocy obliczeniowej serwerów gamingowych.

Warto zauważyć, że choć w kodzie pojawiły się wzmianki o Stadia Base, na razie nie można skorzystać z tego pakietu. Podobnie jak z innych funkcji, które udało się zlokalizować. Redakcja 9to5Google ustaliła m.in., że klienci Stadii otrzymają możliwość streamowania gry na YouTube’a, w aplikacji pojawiła się też informacja, że w ramach konta rodzinnego w danym momencie ze Stadii może korzystać wyłącznie jedna osoba.

Google nie zdradza, kiedy wymienione tu funkcje mogą ujrzeć światło dzienne. Ale skoro odniesienia do nich znajdują się w najnowszej wersji aplikacji, można przypuszczać, że ich debiut jest już bardzo bliski.