Projekt Hail Mary - adaptacja książki sci-fi z Ryanem Goslingem. Są nowe informacje

Fot. Materiały prasowe

Pojawiły się informacje o nowym filmie Ryana Goslinga. Po dwóch latach twórcy Phil Lord i Chris Miller wreszcie dali fanom pierwszą aktualizację na temat Projekt Hail Mary. Zobaczcie, co mają do powiedzenia.

Przypominamy, że Projekt Hail Mary to adaptacja fantastycznonaukowej powieści Andy’ego Weira. Fabuła skupia się na nauczycielu, który postanowił zostać astronautą. Jego załoga miała uratować Ziemię przed katastrofą, jednak został jedynym, który przeżył. W ten sposób stał się ostatnią nadzieją ludzkości na przetrwanie.

Lord i Miller w rozmowie z The Hollywood Reporter na temat Spider-Man: Across the Spider-Verse wyjaśnili, jak doświadczenia na planie Solo: A Star Wars Story pomogły im w rozwijaniu nowego filmu z Ryanem Goslingiem.