Aktor z Przyjaciół nie mógł słuchać kultowej piosenki z serialu! Powód was zaskoczy

Chyba nie ma fana Przyjaciół, któremu na myśl o tym serialu nie przychodziłoby I'll Be There For You od The Rembrandts​. Przez 10 sezonów ten kultowy przebój towarzyszył nam przy czołówce każdego odcinka –​ jeden z aktorów z głównej obsady zdradził jednak, że nie może tego słuchać!