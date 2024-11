Magneto powróci? Deadpool & Wolverine może być powodem

materiały promocyjne

Michael Fassbender na przestrzeni kilku filmów wcielał się w Erika Lehnsherra, czyli komiksowego Magneto. Wiele się mówiło o jego możliwym powrocie do roli przy okazji kontynuacji przygód Doktora Strange'a, ale to nie doszło do skutku. W MCU panuje obecnie trend przywracania aktorów do dawnych ról, czego wiele przykładów mieliśmy w Deadpool & Wolverine. Okazuje się, że Michael Fassbender po obejrzeniu hitu tegorocznego lata byłby chętny na ponowne założenie hełmu złoczyńcy z komiksów o X-Men, co potwierdził w rozmowie z Colliderem.

Wiesz, kochałem pracować z Hugh Jackmanem. To definicja prawdziwego dżentelmena. Jest niezwykle utalentowany. Jestem też wielkim fanem Ryana Reynoldsa i tego, co zrobił z serią o Deadpoolu. To chyba moja ulubiona postać w Marvelu. Jestem otwarty na rzeczy, ale muszę znaleźć na to czas. Mam aktualnie dwóch małych chłopców i chcę być dla nich dostępny, w pobliżu. W tej chwili skupiam się na The Agency, ale nigdy nie mów nigdy.

