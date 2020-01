Przyjaciele - David Schwimmer odpowiada na społeczną krytykę serialu

W miarę jak nowi widzowie odkrywają serial Przyjaciele za pośrednictwem różnych platform streamingowych, klasyczna komedia pozostaje jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych. W ostatnich latach pojawiła się jednak duża krytyka na temat tego, jak sitcom radzi sobie z różnymi problemami społecznymi - od braku różnorodności do przestarzałych żartów na temat seksualności - i tego, jak nie spełnia naszych standardów społecznych w 2020 roku.

Niedawno David Schwimmer, który w serialu wcielał się w rolę Rossa postanowił odpowiedzieć na tę krytykę. Aktor stwierdził, że tak naprawdę go ona nie obchodzi, ponieważ ten serial był przełomowy ze względu na sposób, w jaki radził sobie tak swobodnie z seksem, chronił seks, małżeństwa homoseksualne i związki. Schwimmer przytoczył tutaj przykład pierwszego odcinka, gdzie jego żona odchodzi do innej kobiety. Aktor zauważył, że dzisiaj problemem w tak wielu obszarach jest to, że tak mało bierze się pod uwagę w kontekście. Musisz spojrzeć na to z punktu widzenia tego, co program próbował wtedy zrobić. Schwimmer powiedział w wywiadzie, że to on naciskał, aby w serialu była większą różnorodność, dlatego Ross spotykał się w programie między innymi z kobietą pochodzenia azjatyckiego.