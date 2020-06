Przyjaciele - kto z bohaterów zarabiałby dziś najwięcej? Fani przewidzieli dalsze losy postaci

NBC

Choć od momentu zakończenia serialu Przyjaciele upłynęło już 16 długich lat, produkcja ta w dalszym ciągu ma rzesze fanów na całym świecie. Jednym z najczęściej zadawanych przez nich pytań jest to, co dziś robiliby Ross, Joey, Monica, Phoebe, Rachel i Chandler i jak potoczyłyby się ich losy? Postanowili to sprawdzić eksperci ze strony standout-cv.com, którzy przeprowadzili specjalną ankietę wśród reprezentatywnej grupy 3021 miłośników serii.

W ramach sondażu przygotowano 6 profesjonalnych CV głównych bohaterów, które następnie pokazano uczestnikom zabawy. Ci ostatni mieli za zadanie nie tylko przewidzieć dalsze losy postaci, ale i odpowiedzieć na pytanie, jaki byłby ich aktualny poziom zarobków.

Ross - CV

W trakcie badania fani doszli do następujących konkluzji:

Chandler, rozpoczynający pod koniec serialu przygodę z copywritingiem, przeniósłby się później do branży komiksowej, zostając ostatecznie ważnym redaktorem;

Monica zostałaby gwiazdą telewizyjnego programu kulinarnego, przymierzając się do otwarcia własnej restauracji;

Joey miałby za sobą karierę w Hollywood, a jedna ze stacji telewizyjnych właśnie tworzyłaby reality show z nim w roli głównej;

Phoebe miałaby zostać nauczycielką śpiewu, prowadząc również prywatne lekcje dla niepełnosprawnych dzieci;

Rachel stworzyłaby własną markę odzieżową, a jej kolekcje mielibyśmy oglądać w prestiżowych magazynach;

Ross początkowo zostałby w domu, by opiekować się Emmą, tworząc w międzyczasie komiks z dinozaurami; koniec końców powróciłby do roli paleontologa.

Tak z kolei fani widzą dzisiejszy poziom zarobków Przyjaciół na bazie pokazanych w ramach ankiety CV:

6. Monica (szefowa kuchni) - prognozowany i uśredniony poziom zarobków: 43165 USD rocznie