Przyjaciele doczekali się szczerego zwiastuna

fot. NBC

Przyjaciele to kultowy serial komediowy, który przez lata emisji w telewizji, a następnie trafiając na platformy streamingowe doczekał się ogromnej rzeszy fanów uwielbiających przygody głównych bohaterów produkcji. Honest Trailers to seria filmików, za które odpowiedzialna jest grupa Screen Junkies. Wytykają one w zabawny sposób błędy zawarte w popularnych produkcjach kinowych i telewizyjnych. Bohaterem nowego odcinka jest właśnie serial Przyjaciele. W materiale twórcy nawiązują między innymi do szykowanego przez HBO Max specjalnego odcinka produkcji. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Przyjaciele to opowieść o grupie sześciorga przyjaciół, którzy mieszkają w Nowym Jorku. Monica Geller jest szefową kuchni i mieszka w mieszkaniu w Green Village wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa Rachel Green. Rachel to rozpieszczona dziewczyna, która porzuciła przyszłego męża przed ołtarzem i postanowiła rozpocząć nowe, samodzielne życie. Na przeciw mieszkania Moniki i Rachel mieszka Chandler Bing - programista komputerowy o dużym poczuciu humoru oraz Joey Tribbiani - niezbyt inteligenty, bezrobotny aktor. Phoebe Buffay, była współlokatorka Moniki, pracuje jako masażystka. Ross, brat Moniki, jest paleontologiem, którego porzuciła żona dla innej kobiety. Cała szóstka spędza razem wolny czas w kawiarence Central Perk lub w jednym z mieszkań i wplątuje się w różne zabawne sytuacje życiowe.