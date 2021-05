Przyjaciele - najlepsze odcinki w historii serialu według IMDb

IMDb/NBC

Przyjaciele to serial lubiany przez miliony widzów na całym świecie, a nawet jeśli znajdzie się ktoś, kto niespecjalnie przepada za humorem prezentowanym w tej produkcji, to jednak nie może zaprzeczyć wpływom, jakie miał ten serial na telewizję. Przy okazji Przyjaciele: Spotkanie po latach, fani mogli powspominać kultową produkcję i powrócić myślami do wybranych specjalnie do tego programu odcinków, które szczególnie były wspominane przez obsadę.

Jak to często bywa z sitcomami - są lepsze i nieco gorsze epizody, ale w przypadku serialu Przyjaciele było według fanów bardzo niewiele odcinków słabych na przestrzeni wszystkich 10. sezonów. Przeglądając największą bazę filmową na świecie IMDb, dostrzec możemy, jak niewiele epizodów miało średnią ocenę widzów mniejszą od 8.0/10. Zazwyczaj ta średnia jest większa i spokojnie moglibyśmy zebrać ponad 100 odcinków z taką notą. Przyjęliśmy więc kryteria, aby były to odcinki ze średnią ocen nie mniejszą od 8,9/10. W przypadku tej samej oceny, brana pod uwagę była liczba wystawionych not.

Przyjaciele - najlepsze odcinki według IMDb

The One Where Rachel Has a Baby: Part 2: 8. sezon, 24. odcinek - średnia ocen 8,9