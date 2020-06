Przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa pomaga dzieciom w czasie pandemii

fot. Mike Justman

Pandemia koronawirusa wymusiła pozostawanie w domach i dbanie o swoje bezpieczeństwo bardziej niż zwykle. W tym dość smutnym czasie, pojawiło się jednak sporo pomysłowych osób, które chciały poprawić nastroje społeczeństwa. Mike Justman z New Berlin w USA, zrobił to na nieco mniejszą skalę. Dosłownie stał się Spider-Manem z sąsiedztwa.

Justman razem z córką pewnego Halloween przebrali się za Spider-Mana i Spider-Gwen. Strój zatem był gotowy do ubrania. Razem z żoną uznali, że będzie to świetny pomysł na poprawienie humorów dzieci i dorosłych mieszkających w okolicy. Mężczyzna wyskakiwał z samochodu i robił pozy charakterystyczne dla bohatera Marvela. Był zaskoczony, jak wiele dzieciaków było podekscytowanych i krzyczało: "To naprawdę on!".

Rodzice prosili przyjaznego Spider-Mana, aby ten wrócił do nich następnego dnia. Zaczął też otrzymywać datki, których Justman wcale nie oczekiwał. Zdecydował jednak, że przekaże te środki na wsparcie innych sąsiadów, którzy mogą tego potrzebować w obliczu pandemii. Zobaczcie zdjęcia: