The Last of Us: Part II – zwiastun w wersji… LEGO. Zobacz zabawne wideo

Oczekiwanie powoli dobiega końca i The Last of Us: Part II, dla wielu najbardziej wyczekiwana gra tego roku, wkrótce trafi na rynek. Zbliżającą się premierę doskonale widać po nasilonych działaniach marketingowych, bo praktycznie każdego dnia w sieci pojawiają się zwiastuny, reklamy lub nowe informacje na temat tej produkcji. Aktywni są też fani twórczości Naughty Dog, którzy chętnie tworzą własne projekty. Jednym z nich jest próba odtworzenia fabularnego zwiastuna przy wykorzystaniu klocków LEGO.

Połączenie brutalnego, mrocznego świata The Last of Us: Part II i duńskich klocków robi naprawdę… wyjątkowe wrażenie. Trzeba przy tym przyznać, że praca Pavesome Films wykonana jest z dbałością o najmniejsze detale – zadbano tutaj np. o drżące ręce Ellie w sytuacji zagrożenia.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się ten fanowski materiał.

The Last of Us: Part II – premiera już 19 czerwca, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

