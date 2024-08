fot. WBIE

Reklama

Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus Essential na wrzesień. Abonenci otrzymają dostęp między innymi do debiutującego na rynku Quidditch Champions. To "sportowa" gra w uniwersum Harry'ego Pottera, w której gracze będą mieli okazję wcielić się w ścigających, szukających, obrońców lub pałkarzy, a każda z pozycji różnić się będzie umiejętnościami oraz stylem gry. Tytuł ten umożliwi zarówno zabawę w trybie kariery, jak i udział w rozgrywkach wieloosobowych online.

Druga z gier to MLB The Show 24, czyli jak na razie najnowsza odsłona popularnej serii baseballowej. Listę wrześniowych nowości domyka zaś Little Nightmares III, mroczne połączenie gry platformowej i przygodowej, w której jako chłopiec o imieniu Mono staramy się odkryć tajemnice złowrogiej Wieży Sygnałowej.

fot. SIE

Wszystkie powyższe gry pojawią się w PlayStation Plus Essential od wtorku, 3 września.